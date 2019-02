US-Medienzentrum in Hanoi von Melia Hotel ins Internationale Medienzentrum verlegt

Photo : YONHAP News

Das Medienzentrum der USA in Hanoi wird vom Melia Hotel ins Internationale Medienzentrum verlegt.Das gab das Sprecherbüro des vietnamesischen Außenministeriums am Dienstag auf Twitter bekannt.Im Melia Hotel wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un unterkommen. Mit dem Umzug des US-amerikanischen Pressezentrums wird vermieden, dass sich Kim und amerikanische Journalisten in einem Gebäude aufhalten.Das Hotel hatte zuvor am Montag seinen Gästen mitgeteilt, dass gemäß dem diplomatischen Protokoll der vietnamesischen Regierung wegen des Besuchs eines Staatsoberhaupts, das in dem Hotel unterkommt, eine Sicherheitskontrolle in der Empfangshalle eingerichtet werde.