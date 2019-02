Kim Jong-un in Hotel in Hanoi eingetroffen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Dienstag gegen 13 Uhr koreanischer Zeit im Melia Hotel in Hanoi eingetroffen, wo er unterkommen wird.Kims Fahrzeug erreichte gegen 12.50 Uhr die vietnamesische Hauptstadt und fuhr dank der Verkehrskontrollen direkt zum Parkplatz des Hotels, ohne zu stoppen. Die Kolonne aus Kims Fahrzeug und etwa zehn Begleitautos fuhr geleitet von vietnamesischen Motorradpolizisten zum Hotel.Kim wird am Mittwochabend zu einem Dinner mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen, damit wird der zweitägige Gipfel zwischen Kim und Trump eröffnet.Einzelheiten zu Kims Terminen am Dienstagnachmittag wurden nicht bekannt gemacht. Es gilt als denkbar, dass er einen Rundgang in Hanoi macht und die Grabstätte von Ho Chi Minh, dem früheren Präsidenten der Demokratischen Republik Vietnams, besucht. Ein Treffen mit Präsident Nguyen Phu Trong wird nicht ausgeschlossen. Einige Beobachter gehen davon aus, dass Kim sich nach der langen Zugfahrt von 65 Stunden ausruhen wird.Kim war gegen 10.10 Uhr koreanischer Zeit am Bahnhof Dong Dang an der Grenze zu China eingetroffen. Nach der Ankunft fuhr er mit dem Fahrzeug nach Hanoi weiter.Es wird erwartet, dass Kim und Trump nach dem Dinner am Mittwoch zu Gesprächen unter vier Augen und in einem erweiterten Kreis am Donnerstag zusammenkommen werden.