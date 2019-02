US-Außenminister: Gipfel wird wichtige Gelegenheit für Fortschritt

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat das bevorstehende USA-Nordkorea-Spitzentreffen in Hanoi als wichtige Gelegenheit für einen Fortschritt bezeichnet.Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte Pompeo am Dienstag ein in Hanoi aufgenommenes Foto von sich selbst. Dieses versah er mit der Botschaft, dass der Gipfel eine wichtige Gelegenheit für Fortschritte zu den beim Singapur-Gipfel gemachten Versprechen werden könne. Dies betreffe veränderte Beziehungen, dauerhaften Frieden und die vollständige Denuklearisierung.Auf seinem Flug nach Hanoi hatte der Chefdiplomat auf Twitter geschrieben, dass die US-Regierung ihre Arbeit an Fortschritten für Nordkoreas Denuklearisierung und eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen fortsetzen werde.Spekulationen zufolge könnte Pompeo vor dem für Mittwoch und Donnerstag anberaumten Gipfel Kim Yong-chol treffen. Er ist Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und ein enger Vertrauter des Machthabers.