Kim Jong-un und Donald Trump in Hanoi eingetroffen

Photo : YONHAP News

Einen Tag vor dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel sind Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi eingetroffen.Kim Jong-un ist am Dienstag gegen 11 Uhr (Ortszeit) im Melia Hotel in Hanoi eingetroffen, wo er unterkommen wird. Nach einer etwa 65-stündigen Zugfahrt war Kim gegen 8.10 Uhr am Bahnhof in Dond Dang an der Grenze zu China eingetroffen. Nach einer Begrüßungszeremonie, zu der vietnamesische Regierungsvertreter gekommen waren und bei der eine Militärkapelle gespielt hatte, fuhr Kim mit dem Fahrzeug in Richtung Hanoi. Nach etwa 2 Stunden 40 Minuten konnte Kims Fahrzeug Hanoi erreichen und fuhr dank der Verkehrskontrollen direkt zum Parkplatz des Hotels, ohne zu stoppen.Unterdessen ist US-Präsident Donald Trump am Abend auf dem Internationalen Flughafen Noi Bai gelandet. Kurz vor dem Abflug auf dem Stützpunkt Joint Base Andrew nahe Washington schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass er sich auf einen sehr produktiven Gipfel freue.Zuvor am selben Tag hatte er einen Tweet abgesetzt, wonach Nordkorea durch eine vollständige Denuklearisierung rasch zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum aufsteigen könne. Kim werde eine weise Entscheidung treffen, hatte der US-Präsident hinzugefügt.Kurz vor der Abfahrt am Weißen Haus äußerte sich Trump optimistisch. Er erwarte einen unglaublichen Gipfel und wolle die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erreichen.