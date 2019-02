Seoul erwartet Erklärung für formales Ende des Koreakriegs in Hanoi

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt geht davon aus, dass Nordkorea und die USA beim Gipfel in Hanoi ein formales Ende des Koreakriegs erklären könnten.Welcher Form die Einigung wäre und welchen Inhalt sie haben könnte, sei zwar nicht bekannt. Die Möglichkeit der Annahme einer solchen Erklärung sei jedoch denkbar, sagte der Sprecher des Präsidenten Moon Jae-in, Kim Eui-kyeom, am Dienstag.Kim sagte, dass beide Koreas durch eine Reihe von Gesprächen in die Phase des freien Verkehrs und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit eintreten sollten. In dem Prozess soll Südkorea nach Meinung des Präsidenten Moon Jae-in eine federführende Rolle spielen.Einen Tag vor dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel hat Präsident Moon die Grabstätte für Unabhängigkeitskämpfer besucht und eine Kabinettssitzung geleitet. Moon verlor dabei kein Wort über den Nordkorea-USA-Gipfel.Wie der Sprecher weiter mitteilte, würden sich Moon und Trump voraussichtlich am Donnerstagabend per Telefon über die Ergebnisse des Nordkorea-USA-Gipfels austauschen.Er hält zudem die Wahrscheinlichkeit für gering, dass Kim Jong-un Produktionsstätten südkoreanischer Unternehmen, darunter Samsung Electronics, in Vietnam besuchen wird.