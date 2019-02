Erstes Treffen zwischen Trump und Kim in Hanoi um 18.30 Uhr

Photo : YONHAP News

Das erste Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi wird um 18.30 Uhr stattfinden.Beide würden im Sofitel Legend Hotel zu einer zehnminütigen Begrüßung zusammenkommen und anschließend ein 20-minütiges Einzeltreffen haben, teilte das Weiße Haus mit.Im Anschluss wird ein Abendessen stattfinden, an dem auch die Berater teilnehmen werden.Trump wird laut Berichten von seinem Außenminister Mike Pompeo und dem kommissarischen Stabschef Mick Mulvaney begleitet.Auch Kim soll zwei Begleiter mitbringen, darunter möglicherweise Kim Yong-chol, der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiterpartei.Das Dinner soll um 20.35 Uhr zu Ende gehen.Trump wird vor der ersten Begegnung mit Kim in Hanoi Termine mit der vietnamesischen Regierung wahrnehmen. Er soll an bilateralen Gesprächen teilnehmen und mit Präsident Nguyen Phu Trong der Unterzeichnung eines Handelsabkommens beiwohnen. Anschließend wird er mit Ministerpräsident Nguyen Xuan Phuc zu einem Gespräch und Mittagessen zusammenkommen.