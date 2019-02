Geburtenzahl 2018 auf Rekordtief gefallen

Photo : YONHAP News

Die Geburtenzahl in Südkorea ist letztes Jahr auf den tiefsten Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken gefallen.Nach Angaben des Statistikamtes schrumpfte die Zahl der Neugeborenen im Jahr 2018 nach vorläufigen Schätzungen um 8,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 326.900.Im Jahr 1970, als die Geburtenstatistiken eingeführt worden waren, waren es eine Million Neugeborene.Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer lag letztes Jahr bei 0,98 Kindern pro Frau. Damit wurde erstmals seit der Einführung der entsprechenden Statistiken die Marke von einem Kind unterschritten.Unter den Altersgruppen sank die Geburtenrate bei den Frauen in ihren späten Zwanzigern am stärksten und unterschritt die bei den Frauen in ihren späten Dreißigern.Das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt stieg um 0,2 Jahre gegenüber dem Vorjahr auf 32,8 Jahre im vergangenen Jahr. Der Anteil der über 35-Jährigen an den Wöchnerinnen nahm um 2,4 Prozent auf 31,8 Prozent zu.Mit dem rapiden Rückgang der Geburtenrate wird erwartet, dass die Bevölkerung früher als erwartet schrumpfen wird. Das Statistische Amt erwartete 2016, dass die Einwohnerzahl ab 2028 sinken werde, sollte die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer mit Stand von 2018 bei 1,13 Kindern pro Frau liegen.