Südkorea und GSMA vereinbaren Kooperation für Vorstoß von 5G-Technologie in Weltmarkt

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), eine weltweite Vereinigung von Mobilfunkanbietern, haben eine Kooperation vereinbart.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT und die GSMA schlossen am Dienstag (Ortszeit) am Rande des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona ein Geschäftsabkommen über die Schaffung einer Kooperationsplattform für 5G-Terminals, -Geräte und den Vorstoß in den globalen Markt ab.Der Unterzeichnung wohnten Wissenschaftsminister You Young-min, die CEOs von drei großen Mobilfunkanbietern Südkoreas und der Generaldirektor der GSMA, Mats Granryd, bei.Gemäß der Vereinbarung wird das Ministerium Informationen über Dienstleistungen im Zusammenhang mit 5G und dem Mobilfunk der nächsten Generation, darunter smarter Verkehr und smarte Städte, der GSMA zur Verfügung stellen. Die Organisation wird Aktivitäten durchführen, bei denen Südkoreas Beispiele mit globalen Trends in Verbindung gebracht werden.Das Ministerium will dadurch erreichen, dass Südkorea sich auf dem Gebiet Konvergenzdienstleistungen die Führungsposition in der Welt sichert. In Südkorea wird in der letzten Märzwoche weltweit erstmals der 5G-Dienst durch Smartphones kommerzialisiert.Das Ressort will nach eigenen Angaben im März eine Strategie für die Eroberung des globalen 5G-Markts im Voraus ausarbeiten. Bis 2020 werden die Regierung und der Zivilsektor insgesamt 170 Milliarden Won (152 Millionen Dollar) in Projekte zur Erprobung von 5G-Konvergenzdienstleistungen einsetzen.