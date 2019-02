Nordkoreanische Medien berichten ungewöhnlich zeitig über Kims Aktivitäten in Hanoi

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Medien haben ungewöhnlich zeitig über die Aktivitäten des Machthabers Kim Jong-un in Hanoi berichtet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA und das Parteiorgan "Rodong Shinmun" berichteten am Mittwoch, dass Kim von Unterhändlern über die Ergebnisse der Arbeitsverhandlungen mit den USA informiert worden sei.Auch wurde ausführlich über Kims Ankunft am Bahnhof in Dong Dang und die Weiterfahrt mit dem Auto nach Hanoi berichtet. Zudem informierten Nordkoreas Medien die Bürger darüber, dass Kim im Anschluss an einen zweitägigen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump vom 1. bis 2. März einen offiziellen Freundschaftsbesuch in Vietnam abstatten werde.Die staatlichen Medien hatten über Kims Abreise schon einen Tag nach dem Beginn der fast 66-stündigen Zugfahrt berichtet. In der Vergangenheit hatten Nordkoreas Medien über Auslandsreisen des Machthabers nur knapp und mit Verzögerung berichtet.