Größte Oppositionspartei LKP wählt heute neue Führung

Photo : KBS News

Die größte Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) wählt heute ihre neue Führung.Die Ergebnisse von zwei parteiinternen Abstimmungen und einer Umfrage bei der Bevölkerung werden gegen 19.00 Uhr auf einem Parteitag im Kongresszentrum KINTEX in Goyang in der Provinz Gyeonggi veröffentlicht werden.Einer der aussichtsreichsten Kandidaten ist der ehemalige Premierminister Hwang Kyo-ahn. Größte Widersacher sind der Abgeordnete Kim Jin-tae und der frühere Seouler Bürgermeister Oh Se-hoon.Ebenfalls Aufmerksamkeit zieht die Frage auf sich, wie viele Stimmen die Kandidatin Kim Sun-rye erhalten wird. Kim hatte mit ihrer Herabwürdigung der Gwangju-Demokratiebewegung heftige Kritik auf sich gezogen.Der LKP-Vorsitz ist vakant, seitdem der damalige Parteichef Hong Jun-pyo nach einer herben Niederlage bei den Parlamentswahlen im Juni 2018 zurückgetreten war.