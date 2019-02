BTS erhalten bei Korean Music Awards Preis als Künstler des Jahres

Photo : YONHAP News

Die Gruppe BTS hat bei den 16. Korean Music Awards drei Preise gewonnen.Bei der Verleihung am Dienstagabend in Seoul wurden BTS zum Künstler des Jahres gekürt. Die Gruppe gewann zudem mit „Fake Love“ sowohl den Preis für den Gesang des Jahres als auch den für den besten Popsong.BTS waren auch letztes Jahr als Künstler des Jahres geehrt worden.Sängerin Jang Pil-son gewann mit ihrem Album „soony eight“ den Preis für das Album des Jahres. Das Album wurde gleichzeitig als das beste Pop-Album anerkannt.Der Preis für den Neuling des Jahres ging an die Sängerin AIRY.Die seit Jahrzehnten beliebte Liedermacherin Yang Hee-eun wurde mit dem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.Die Gewinner der Korean Music Awards werden von der Jury aufgrund ihrer musikalischen Leistungen bestimmt. Die Jury setzt sich aus Kritikern und Produzenten von Musiksendungen zusammen.