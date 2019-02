Jahresarbeitszeit pro Kopf in Südkorea unter 2.000 Stunden gefallen

Photo : YONHAP News

Die Jahresarbeitszeit pro Kopf in Betrieben mit mindestens fünf Festangestellten in Südkorea ist letztes Jahr erstmals unter 2.000 Stunden gefallen.Das gab das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Mittwoch bekannt. Nach den Ergebnissen einer Untersuchung zu Arbeitskräften im Januar belief sich die Jahresarbeitszeit pro Kopf in solchen Betrieben auf 1.986 Stunden im vergangenen Jahr.Im Jahr 2016 waren es 2.052 Stunden und im Jahr 2017 2.014 Stunden.Die Betriebe mit mindestens fünf Festangestellten dienen als Grundlage für die Berichterstattung über die Jahresarbeitszeit pro Kopf gegenüber der OECD.Im Falle der Betriebe mit mindestens einem Festangestellten fiel die Jahresarbeitszeit pro Kopf bereits 2017 unter 2.000 Stunden. Damals lag sie bei 1.996 Stunden. Letztes Jahr wurde 1.967 Stunden lang gearbeitet.Mit Stand von 2017 lag Mexiko bei der Jahresarbeitszeit pro Kopf mit 2.348 Stunden an der Spitze unter den OECD-Mitgliedern. Auf Platz zwei folgte Südkorea mit 2.014 Stunden. Der OECD-Durchschnitt betrug 1.717 Stunden.