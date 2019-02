Alle inhaftierten Wehrdienstverweigerer aus Gewissens- und Religionsgründen auf Bewährung freigelassen

Photo : YONHAP News

Der letzte inhaftierte Wehrdienstverweigerer aus Gewissens- und Religionsgründen wird morgen auf Bewährung freigelassen.Damit werden alle 70 Wehrdienstverweigerer aus Gewissens- und Religionsgründen, die nach der Verurteilung in einem Gefängnis oder Untersuchungsgefängnis saßen, auf Bewährung freigelassen sein.Das Justizministerium beschloss, den letzten dieser Häftlinge am morgigen Donnerstag vorläufig aus der Haft zu entlassen.Das Ressort ließ seit 30. November die inhaftierten Wehrdienstverweigerer aus Gewissens- und Religionsgründen nacheinander auf Bewährung frei, nachdem der Oberste Gerichtshof im vergangenen November einen solchen Kriegsdienstverweigerer für unschuldig befunden hatte.Der am Donnerstag Freizulassende sollte ursprünglich bis August seine Strafe abbüßen.