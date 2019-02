Präsident Moon nimmt bis Donnerstag keine offiziellen Termine wahr und verfolgt Entwicklungen in Hanoi

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Mittwochnachmittag und morgigen Donnerstag keine offiziellen Termine wahrnehmen.Moon will offenbar Zeit haben, um die Entwicklungen beim Gipfel zwischen den USA und Nordkorea aufmerksam zu verfolgen.Im Anschluss an ein Mittagessen an seinem Amtssitz mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, wird Moon von Sicherheitsberater Chung Eui-yong über die Situation in Hanoi informiert.Am Dienstag hatte das südkoreanische Präsidialamt die Hoffnung auf Fortschritte beim USA-Nordkorea-Gipfel geäußert. Seoul rechne in den kommenden zwei Tagen mit tiefgründigen Gesprächen in der vietnamesischen Hauptstadt.Moon hatte zuletzt eine Bemerkung gemacht, wonach Südkorea in Fragen der koreanischen Halbinsel eine einflussreiche Position einnehmen sollte. Es wird damit gerechnet, dass er sich am Donnerstag im Anschluss an die Bekanntgabe der Hanoi-Erklärung offiziell äußern wird.Aus dem Präsidialamt hieß es am Montag, Moon könnte einen Besuch in Washington erwägen. Am Donnerstagabend werde er mit US-Präsident Donald Trump zunächst am Telefon über das Ergebnis des Gipfels sprechen.