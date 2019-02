Politik Präsident Moon Jae-in führt Spitzengespräch mit Kronprinz von VAE

Präsident Moon Jae-in hat ein Spitzengespräch mit dem Kronzprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, Muhammad bin Zayid Al Nahyan, geführt.



Bei ihrem Treffen am Präsidentensitz überprüften Moon und Muhammad den Stand des Austauschs zwischen beiden Ländern auf den Gebieten Handel, Investitionen, Bauwesen, Infrastruktur und Energie. Es wurde eine gemeinsame Erklärung, die künftige Kooperationsmaßnahmen zwischen beiden Ländern vorsieht, angenommen.



Sie diskutierten über den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten, um die Beziehungen gegenseitig vorteilhaft und zukunftsorientiert zu entwickeln. Diese Gebiete sind neue Industrien, Verteidigung und Rüstungsindustrie, Landwirtschaft, Gesundheit und Medizin, Wissenschaft und Technologie, IKT, Weltraum und erneuerbare Energien.



Moon sagte anlässlich des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels in Vietnam, dass heute ein sehr bedeutungsvoller Tag für die Schaffung von Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel sei. Er hoffe, dass sich mit dem Besuch des Kronprinzen die Atmosphäre eines dauerhaften Friedens und der Koexistenz sowie des Wohlstands auf der Halbinsel verbreiten werde.



Der Kronprinz sagte, er erwarte sehnlichst, dass Frieden in Südkorea und auf der koreanischen Halbinsel einkehre und es somit auch im Nahen Osten zu Frieden komme.



Der Kronprinz besucht erstmals seit Februar 2014 wieder Südkorea. Seine Visite ist ein Gegenbesuch für den Besuch von Präsident Moon im vergangenen März in den VAE.