Trump für Gipfel mit Kim in Hanoi eingetroffen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump ist am Dienstagabend für sein zweites Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi eingetroffen.Nach der Landung der Air Force One am Flughafen in Hanoi wurde Trump von hochrangigen vietnamesischen Regierungsvertretern, darunter Außenminister Pham Binh Minh, empfangen.Trump verließ 20 Minuten nach der Landung mit der Präsidenten-Limousine Cadillac One den Flughafen, ohne dass eine Begrüßungszeremonie stattgefunden hatte.Während der Fahrt Trumps zum Hotel sperrte die vietnamesische Regierung die Straßen ab. Entlang der Straße und vor dem Hotel waren viele Bürger zu sehen, die Fotos machten.Trump schrieb auf Twitter, dass er den Bürgern in Vietnam für ihre herzliche Begrüßung danke. Trump kommt wie erwartet im JW Mariott Hotel unter.Wie verlautete, sei Trump nach der Ankunft im Hotel von Außenminister Mike Pompeo und weiteren Beamten über die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungen über die Denuklearisierung berichtet worden.Kim Jong-un war am Dienstag vor Trump in Hanoi eingetroffen. Ihre Verhandlungen über die Denuklearisierung und Gegenleistungen hierfür beginnen heute.