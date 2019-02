Kims Begleiter besuchen touristisches Ziel und Industriestandort in Vietnam

Photo : YONHAP News

Ein Teil der Begleitergruppe von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat ein touristisches Ziel und Industriezonen in Vietnam besucht.Die Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Ri Su-yong und O Su-yong, sowie Hyon Song-wol, die Leiterin des Samjiyeon-Orchesters, verließen gegen 8 Uhr (Ortszeit) das Melia Hotel in Hanoi, wo Kim Jong-un unterkommt.Wie verlautete, hätten sie zuerst die Halong-Bucht (Ha Long Bay), eine berühmte touristische Attraktion, aufgesucht. Sie nahmen anschließend an einem Begrüßungsessen teil, das vom Parteisekretär und dem Chef des Volkskomitees der Provinz Quang Ninh veranstaltet wurde. Hinter dem Besuch wird Nordkoreas Bereitschaft vermutet, die Tourismusindustrie zu entwickeln.Nach Informationen werden die Nordkoreaner anschließend Haiphong, die größte Hafenstadt im Norden Vietnams, besuchen. Dort werden sie Fabriken von Unternehmen wie Vinfast, dem ersten Autohersteller Vietnams, aufsuchen.In Haiphong gibt es viele Unternehmen, in die Ausländer investierten. Die Stadt ist eine führende Region bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und von symbolischer Bedeutung in Bezug auf die vietnamesische Reform- und Öffnungspolitik Doi Moi.