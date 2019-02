Präsident Moon: Heute ist ein sehr bedeutender Tag für Frieden und Gedeihen

Photo : YONHAP News

Kurz vor dem Beginn der Nordkorea-USA-Gespräche in Hanoi hat Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in gesagt, dass heute ein sehr bedeutender Tag für die Schaffung von Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel sei.Das sagte Moon bei einem Gipfeltreffen mit dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, Muhammad bin Zayid Al Nahyan im Blauen Haus.Moon nimmt von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend keine offiziellen Termine wahr. Beobachter in Seoul gehen davon aus, dass sich Moon für eine mögliche Vermittlerrolle bei Nordkorea-USA-Gesprächen hinter den Kulissen bereithalte.Sein Sprecher Kim Eui-kyeom sagte, Moon werde zügig über den Verlauf der Gespräche in Hanoi informiert. Es werde ein Telefonat zwischen Moon und US-Präsident Donald Trump direkt nach dem Ende der Gespräche mit Kim Jong-un erwartet, so wie es Trump Moon letzte Woche versprochen habe.