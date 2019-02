Trump betont wirtschaftliche Chancen für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Kurz vor dem Beginn des zweiten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi hat US-Präsident Donald Trump bekräftigt, dass eine Denuklearisierung Nordkorea eine große wirtschaftliche Chance biete.Trump stellte Nordkorea eine wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand wie in Vietnam in Aussicht, sollte das Land sein Nuklear- und Raketenarsenal abbauen. Das Potenzial sei FANTASTISCH, eine großartige Gelegenheit für seinen Freund Kim Jong Un, wie kaum eine andere in der Geschichte, schrieb Trump. Er schrieb das Wort fantastisch in Großbuchstaben und nannte Kim "meinen Freund".Auch bei einem Gespräch mit Vietnams Staatschef Nguyen Phu Trong am Mittwoch betonte Trump, Vietnam sei ein gutes Vorbild dafür, was in Zukunft in Nordkorea passieren könnte.