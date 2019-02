Donald Trump und Kim Jong-un beginnen Gespräche in Hanoi

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un haben ihre Gespräche in Hanoi begonnen.260 Tage nach dem ersten Gipfeltreffen am 12. Juni 2018 in Singapur kamen beide Spitzenpolitiker erneut zusammen.Beide schüttelten um 18.27 Uhr (Ortszeit) vor dem Hotel Metropole Hände und traten in den Konferenzsaal ein. Zum Auftakt des Einzeltreffens mit Trump brachte Kim seine Erwartung zum Ausdruck, dass der Gipfel ein gutes Ergebnis hervorbringen werde. Trump sagte, Nordkorea besitze viel wirtschaftliches Potenzial. Sollte das Land atomar abrüsten, wolle er eine Lockerung der Sanktionen vorantreiben.Im Anschluss an das etwa 20-minütige Einzeltreffen fand ein Social-Dinner statt. Trump wurde dabei von Außenminister Mike Pompeo und seinem Stabschef Mick Mulvaney begleitet, Kim von Außenminister Ri Yong-ho und dem Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei Kim Yong-chol.Kim und Trump werden morgen zu einem Einzeltreffen und einem erweiterten Gipfeltreffen zusammenkommen. Ihre bilateralen Einigungen sollen als so genannte "Hanoi Erklärung" veröffentlicht werden. Im Anschluss an das Gespräch werden beide eine gemeinsame Pressekonferenz geben.Große Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob und wie beide Spitzenpolitiker die grob umrissene Einigung beim ersten Gipfel auf eine Denuklearisierung Nordkoreas konkretisieren. Ein weiteres Augenmerk liegt darauf, ob ein formales Ende des Koreakriegs (1950-53) erklärt wird. Dies würde den ersten Schritt für die Schaffung einer neuen Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel bedeuten.