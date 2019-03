Trump spricht von großartigem Treffen und sehr gutem Dialog mit Kim in Hanoi

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch von einem "großartigen Treffen und Dinner" mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi gesprochen.Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Trump, dass er einen sehr guten Dialog mit Kim gehabt habe und sich auf die Diskussionen am Donnerstag freue. Auch veröffentlichte er auf Twitter ein Video von seinem Treffen mit Kim.Trump und Kim hatten ihren zweiten Gipfel mit einem 30-minütigen Einzeltreffen gegen 18.30 Uhr im Sofitel Legend Metropole Hotel begonnen. Im Anschluss kam es zu einem Social Dinner, das rund eine Stunde und 40 Minuten dauerte und an dem auch ihre Berater teilnahmen.Zum heutigen Abschluss der Gespräch wird mit der Annahme einer gemeinsamen Erklärung gerechnet, die auch eine Roadmap für Nordkoreas Denuklearisierung enthalten könnte.