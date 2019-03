Trump und Kim setzen Gespräche in Hanoi Donnerstag fort

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un setzen am Donnerstag, dem zweiten Tag ihres Gipfeltreffens, in Hanoi ihre Gespräche fort.Beide Spitzenpolitiker werden am Vormittag im Sofitel Legend Metropole Hotel zu einem Einzeltreffen und Gesprächen im erweiterten Kreis zusammenkommen.Es wird erwartet, dass Trump und Kim über konkrete Maßnahmen zu ihren Vereinbarungen beim ersten Spitzentreffen im vergangenen Jahr, darunter eine vollständige Denuklearisierung und der Aufbau neuer Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA, diskutieren werden.Anschließend werden beide eine Hanoier Erklärung unterzeichnen, in der Ergebnisse der zweitägigen Gespräche zusammengefasst werden. Trump kündigte an, nach den Gesprächen eine Pressekonferenz zu geben.Am Mittwoch kamen Trump und Kim gegen 18.30 Uhr (Ortszeit) zusammen. Sie führten ab 18.40 Uhr ein etwa 30-minütiges Einzelgespräch. Anschließend fand ein Abendessen statt. Trump wurde dabei von Außenminister Mike Pompeo und dem kommissarischen Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney begleitet, Kim von Außenminister Ri Yong-ho und dem Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Kim Yong-chol. Sie kehrten nach dem Dinner gegen 20.40 Uhr in ihre Hotels zurück.