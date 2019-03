Präsident Moon will Gipfel in Hanoi aufmerksam verfolgen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in nimmt am Donnerstag keine öffentlichen Termine wahr, um die Entwicklungen bei Spitzengesprächen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-und US-Präsident Donald Trump zu beobachten.Es wird erwartet, dass das Präsidialamt nach der Bekanntmachung einer Einigung zwischen Kim und Trump eine Sitzung einberufen wird, um Folgemaßnahmen zu besprechen.Die diesmalige Einigung wird voraussichtlich einen konkreteren Inhalt als beim ersten Gipfel haben. Daher wird davon ausgegangen, dass sich Moon auf eine mögliche Vermittlerrolle nach dem Treffen vorbereiten wolle.Das Präsidialamt verfolgt die Situation in Hanoi aufmerksam und in unaufgeregter Stimmung. Noch sei nicht absehbar, welche Ergebnisse das Gipfeltreffen hervorbringen wird.Es wird erwartet, dass Moon und Trump am Abend ein Telefongespräch führen werden.