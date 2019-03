Nordkoreas Medien: Kim und Trump führten tiefgründige Diskussionen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben zügig über das Treffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump am Mittwoch berichtet.Durch einen außergewöhnlichen Entschluss beider Staatschefs, den Teufelskreis von Konfrontationen und Feindschaft zu beenden und auf eine neue Ära von Frieden und Gedeihen zu reagieren, habe das historische zweite Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA im vietnamesischen Hanoi begonnen, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Kim und Trump hätten sich nach acht Monaten wieder getroffen. Es habe einen festen Handschlag gegeben. Beide hätten bei einem Gespräch unter vier Augen offen und aufrichtig miteinander gesprochen, hieß es.Beide hätten beim Dinner ernste und tiefgründige Meinungen ausgetauscht, entsprechend der Aufmerksamkeit und Erwartungen der Welt für einen Erfolg des Gipfels umfassende und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen, betonte KCNA.Angesichts der Verwendung der Wörter „umfassend“ und „bahnbrechend“ in Bezug auf die Gesprächsergebnisse wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse des Einzelgesprächs und des Abendessens am Mittwoch in Nordkorea positiv bewertet werden.