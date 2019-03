Wirtschaft Regierung ändert System für Festlegung des Mindestlohns

Die Regierung hat ihren Plan für die Änderung des Systems zur Bestimmung des Mindestlohns endgültig festgelegt.



Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Plan wird der Mindestlohnausschuss in zwei Gremien aufgeteilt: Das eine wird die Ober- und Untergrenze der Anhebung des Mindestlohns festlegen, das andere wird die Entscheidung über die Höhe des Mindestlohns treffen.



Das Komitee für die Festlegung der Spanne der Mindestlohnerhöhung wird sich aus neun Experten zusammensetzen, die von Arbeitnehmern und -gebern sowie der Regierung empfohlen werden. In dem anderen Komitee werden jeweils sieben Vertreter der drei Parteien sitzen.



Neben den vier Entscheidungskriterien wie Lebenshaltungskosten von Arbeitnehmern und Arbeitsproduktivität werden weitere Faktoren berücksichtigt. Dazu zählen die Wirtschaftssituation, Einflüsse auf die Beschäftigung und Sozialleistungen.



Die Regierung akzeptierte jedoch die Forderung von Unternehmern nicht, dass die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen bei der Festlegung des Mindestlohns berücksichtigt werden müsse.