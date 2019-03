Früherer Ministerpräsident Hwang Kyo-ahn wird neuer Oppositionschef

Photo : YONHAP News

Die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) hat den früheren Ministerpräsidenten Hwang Kyo-ahn zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt.Auf dem Parteitag im Tagungszentrum KINTEX in Goyang in der Provinz Gyeonggi erhielt er 68.713 Stimmen. Hwang war zur Zeit der abgesetzten Präsidentin Park Geun-hye Ministerpräsident.Der frühere Oberbürgermeister von Seoul Oh Se-hoon kam auf 42.653 Stimmen, der Abgeordnete Kim Jin-tae auf 25.924 Stimmen.In einer gesonderten Abstimmung zum Parteivorstand wurden die Abgeordneten Cho Kyoung-tae, Kim Soon-rye und Kim Gwang-lim gewählt. Auch die frühere Abgeordnete Chung Mi-kyung wird im Vorstand vertreten sein, ebenso Shin Bo-ra, die als einzige Vertreterin der Jugendlichen in dem Spitzengremium mitarbeiten wird.Der Posten des Vorsitzenden war seit dem Rücktritt von Hong Joon-pyo vakant. Er hatte mit seinem Rücktritt Verantwortung für die Niederlage bei den Kommunalwahlen im Juni 2018 genommen.