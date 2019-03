Präsident Moon nimmt an Jubiläumszeremonie für Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Freitag an einer Zeremonie zum 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März am Freitag auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul teilnehmen.Moon wird dabei voraussichtlich sein Konzept für ein neues System der koreanischen Halbinsel für Frieden und Wohlstand in den nächsten 100 Jahren detailliert präsentieren.Ein Mitarbeiter des Präsidialamtes sagte, dass die Zeremonie in einem großen Umfang stattfinden werde und viele Bürger von Seoul daran teilnehmen würden. Ab 10.40 Uhr werde der Zug der Teilnehmer an der Bewegung vor 100 Jahren nachgestellt, Präsident Moon werde gemeinsam mit der Gruppe den Schauplatz der Feierlichkeiten betreten.An fünf Gebäuden in der Umgebung würden große Nationalflaggen Taegeukki gehisst. Vier stammten jeweils aus den Jahren 1919, 1923, 1941 und 1945, die letzte sei die aktuelle, hieß es weiter.Moon sagte bei der Sitzung mit seinen Chefsekretären am Montag, er wolle ein neues System der koreanischen Halbinsel vorbereiten, in dem die Halbinsel im Zentrum der Geschichte stehen und sich von Krieg und Konfrontation in Richtung Frieden und Koexistenz sowie von Block und Ideologie in Richtung Wirtschaft und Gedeihen bewegen werde.Es wird erwartet, dass Moon in seiner Rede am Freitag auf die Errungenschaften in den letzten 100 Jahren zurückblicken und Vorbereitungen auf die nächsten 100 Jahre der koreanischen Halbinsel fordern wird.