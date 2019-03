Politik Zeremonie zum 100. Jubiläum von Bewegung vom 1. März findet auf Gwanghwamun-Platz statt

Die offizielle Zeremonie zum 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März beginnt um 11 Uhr am Freitag auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul.



Das Innenministerium teilte mit, dass die Zeremonie auf dem Gwanghwamun-Platz, einem Symbol für die Geschichte und Demokratie der Republik Korea, stattfinden werde und 10.000 Bürger daran teilnehmen würden.



Zwei nachgestellte Züge von Demonstranten für die Unabhängigkeit werden jeweils am Unabhängigkeitstor und am Tor Daehanmun starten und sich auf dem Gwanghwamun-Platz versammeln. Damit wird die Zeremonie beginnen.



Bürger, darunter Nachfahren verdienstvoller Unabhängigkeitskämpfer, werden die Unabhängigkeitserklärung gemeinsam vorlesen. 334 verdienstvolle Unabhängigkeitsaktivisten werden ausgezeichnet. Präsident Moon Jae-in wird Verwandten von Yu Gwan-sun den Verdienstorden für Staatsgründung höchster Klasse verleihen.



Um das 100. Jubiläum zu feiern, werden landesweit Glocken geschlagen und es wird „Manse“ (Hurra) gerufen, ein Ausruf, mit dem die Unabhängigkeit Koreas verlangt wurde.



Das Innenministerium will an Gebäuden in der Umgebung des Gwanghwamun-Platzes große Nationalflaggen Taegeukki hissen.



Die Stadt Seoul plant einen Glockenschlag um 11.30 Uhr im Pavillon Bosingak und einen Marsch und eine Aufführung ab 14 Uhr vor dem Rathaus.