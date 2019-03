Kim betont Zeit – Trump will nichts überstürzen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump haben sich zum Auftakt ihres Einzelgesprächs vor der Presse unterhalten.Kim sagte, er möchte in Hanoi großartige Gespräche fortsetzen. Er werde alle Bemühungen unternehmen, damit gute Ergebnisse erzielt werden könnten. Er fügte hinzu, dass für Nordkorea die Zeit am wichtigsten sei.Trump äußerte, man sei langfristig vorbereitet, sollte nicht alles heute erzielt werden. Das Tempo sei nicht wichtig. Man wolle nichts überstürzen, hieß es.Kim drückte daraufhin Erwartungen für das Treffen aus. Er wolle nicht vorschnell urteilen. Er ahne jedoch, dass gute Ergebnisse erzielt würden.Trump deutete an, dass beim Treffen am Mittwoch Fortschritte erzielt worden seien. Er sagte zudem, dass Nordkorea besonderes Potenzial besitze und eine Wirtschaftsmacht werden könne.