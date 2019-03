Kim Jong-un betont Willen zur Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Willen zur Denuklearisierung betont.Er würde nicht zu einem zweiten Gipfel mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen, wenn er nicht den Willen zur Denuklearisierung hätte.Das sagte Kim, als er zu Beginn des erweiterten Gipfeltreffens mit Trump im Sofitel Legend Metropole Hotel in Hanoi Fragen von Reportern beantwortete.Auf die Frage, ob er zu konkreten Schritten für die Denuklearisierung bereit sei, sagte Kim, er und Trump würden darüber zum jetzigen Zeitpunkt sprechen.Zur Möglichkeit der Einrichtung eines US-Verbindungsbüros in Pjöngjang sagte er, dies wäre begrüßenswert.Trump äußerte, wie auch immer das Ergebnis des zweiten Gipfels aussehe, Kim, dessen Land und jeder andere würde davon profitieren.Trump äußerte sich optimistisch und zufrieden. Während des erweiterten Gipfels sagte er, dass sein Verhältnis mit Kim besser als je zuvor sei.Auch betonte das US-Staatsoberhaupt den langfristigen Erfolg in der Angelegenheit. Verhandlungen zu Nordkoreas Denuklearisierung würden nicht in einem oder zwei Tagen vorüber sein. Wichtig sei, dass man mit jedem Schritt in Richtung Erfolg gehe.