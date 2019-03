Nordkorea-USA-Gipfel ohne Einigung beendet

Photo : YONHAP News

Das zweite Nordkorea-USA-Gipfeltreffen in Hanoi ist ohne Einigung zuende gegangen.Es ist bestätigt worden, dass US-Präsident Donald Trump das geplante Mittagessen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kurz vorher abgesagt und das Gespräch unterbrochen hatte.Wie bestätigt wurde, habe Kim ebenfalls die Tagungsstätte verlassen. Es ist nicht bekannt, ob die Gespräche fortgesetzt würden.David Nakamura, Mitglied des Pressepools des Weißen Hauses schrieb auf Twitter, die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders habe mitgeteilt, dass die Verhandlungen in 30 bis 45 Minuten abgeschlossen würden. Trump werde zum Marriot Hotel zurückkehren.Sanders antwortete nicht auf die Frage, ob die für 14 Uhr (Ortszeit) vorgesehene Unterzeichnung einer Einigung wie geplant stattfinden werde. Der Pressepool berichtete, es sei unwahrscheinlich, dass die Unterzeichnung erfolge.Kaitlan Collins von CNN twitterte, dass ein Mittagessen zwischen beiden Seiten geplant gewesen sei. Jedoch sei niemand in das Zimmer gekommen, wo die Menüs und Stühle mit Namenskarten vorbereitet gewesen seien.Steve Herman von Voice of America teilte mit, dass die Unterzeichnung einer Erklärung unwahrscheinlich geworden sei.Reporter in Hanoi berichteten, dass Trump die für 16 Uhr vorgesehene Pressekonferenz anscheinend um zwei Stunden vorziehen werde.Reporter, die für das Weißen Haus zuständig sind, teilten mit, dass Trump nach der Pressekonferenz mit der Air Force One in die USA zurückkehren würde. Kim werde sich wie geplant bis Samstag in Hanoi aufhalten.