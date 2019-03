Börse in Seoul schließt angesichts Nordkorea-USA-Gipfels im Minus

Photo : KBS News

Südkoreas Börse hat angesichts des negativen Verlaufs des Nordkorea-USA-Gipfels kräftig verloren.Der Leitindex Kospi verlor 1,76 Prozent auf 2.195,44 Zähler.Der Kospi startete bei 2.231,58 Punkten, 0,14 Prozent niedriger als am Vortag, und pendelte im Bereich um 2.220 Zähler. Nachdem bekannt geworden war, dass das Mittagessen und die Unterzeichnung einer Erklärung beim Gipfel in Hanoi abgesagt worden waren, sackte der Index ab.Individuelle Anleger tätigten Nettoverkäufe in Höhe von 62,2 Milliarden Won, Ausländer Nettoverkäufe in Höhe von 257,1 Milliarden Dollar.Der Technologieindex Kosdaq rutschte um 2,78 Prozent auf 731,25 Punkte ab.Der Won-Dollar-Wechselkurs kletterte am Devisenmarkt in Seoul um 5,6 Won auf 1.124,7 Won pro Dollar.