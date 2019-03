Trump-Kim-Gipfel geht ohne Einigung zu Ende

Photo : YONHAP News

Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Hanoi ist ohne Einigung zu Ende gegangen.Trump sagte auf der Pressekonferenz nach der vorzeitigen Beendigung der Gespräche, dass es Differenzen über die Lockerung der Nordkorea-Sanktionen gegeben habe.Im Grunde habe Nordkorea die vollständige Aufhebung der Sanktionen gefordert. Nordkorea habe die Bereitschaft zur Denuklearisierung auf einigen Gebieten gezeigt, doch hätten die USA die Sanktionen nicht aufheben können. Die Nordkoreaner hätten den USA einige Gebiete überlassen wollen, doch seien dies nicht die von den USA gewünschten Gebiete gewesen.Außenminister Mike Pompeo sagte auf der Pressekonferenz, dass die Gespräche trotz Fortschritten nicht bis zum Schluss durchliefen. Er hoffe auf ein erneutes Zusammentreffen der Teams. Es handele sich um eine sehr komplexe Angelegenheit und man habe von Beginn an gesagt, dass Zeit gebraucht werde. Er gehe davon aus, dass weiter auf eine Denuklearisierung Nordkoreas hingearbeitet werden könne, wenn in den kommenden Wochen und Monaten weiter daran gearbeitet werde.Auch Trump betonte, dass beide Seiten die Gespräche fortsetzen würden. Er sei zuversichtlich, dass die Meinungsverschiedenheiten über die Denuklearisierung und die Sanktionen im Laufe der Zeit überbrückt werden.Ein weiteres Treffen könne bald stattfinden oder es könne sehr lange dauern, fügte er hinzu.Am zweiten Tag ihres Spitzentreffens hatten sowohl Trump als auch Kim ein gemeinsames Mittagessen und die ursprünglich für den Nachmittag geplante Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung abgesagt.Der US-Präsident hatte seine Pressekonferenz daraufhin um zwei Stunden vorgezogen.