Trump: Sanktionen waren der Streitpunkt bei Gipfel mit Kim

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Präsident Donald Trump sind die Sanktionen der Streitpunkt bei seinem zweiten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gewesen, der zum Scheitern des Treffens führte.Es sei um die Sanktionen gegangen, sagte Trump auf der Pressekonferenz im JW Mariott Hotel in Hanoi, nachdem der Gipfel zwischen Kim und ihm ohne Einigung beendet worden war.Nordkorea habe eine Lockerung der Sanktionen gewollt, was die USA nicht tun könnten, hieß es.Damit wurde de facto bestätigt, dass die Verhandlungen zwischen Kim und Trump scheiterten, da beide Seiten ihre Differenzen über die Sanktionslockerung nicht verringern konnten.Nordkorea hatte die Sanktionslockerung immer wieder als Gegenleistung von höchster Priorität verlangt. Demgegenüber hielten die USA an der Position fest, dass erst nach sichtbaren Maßnahmen zur Denuklearisierung neben dem Abbau der Nuklearanlagen in Yongbyon eine Sanktionslockerung möglich sei.Trump sagte, Nordkorea habe in sehr vielen Bereichen den Willen für die Denuklearisierung gehabt. Nordkorea habe eine Sanktionslockerung gewollt, jedoch nicht das geben können, was sich Washington gewünscht habe.Zugleich hieß es, dass er und Kim weiter gute Freunde sein würden.