Kim Jong-un will Termine in Vietnam wie geplant wahrnehmen

Photo : YONHAP News

Ungeachtet des Scheiterns des Gipfels mit den USA will Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seine weiteren Termine in Vietnam offenbar wie geplant wahrnehmen.Wie aus Hanoi verlautete, werde Kim am 1. und 2. März planmäßig einen offiziellen Freundschaftsbesuch in Vietnam absolvieren.Nach einer Begrüßungszeremonie vor dem Amtsgebäude des Staatschefs wird er mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Nguyen Phu Trong zusammenkommen.Am 2. März wird Kim den Nationalfriedhof in Ho Chi Minh-Stadt besuchen und Premierminister Ngyuen Xuan Phuc und Parlamentssprecherin Nguyen Thi Kim Ngan zu Gesprächen treffen.US-Präsident Donald Trump wird unterdessen etwa zwei Stunden früher als geplant nach Washington abfliegen.