Politik Südkoreas Parteien bedauern verfehlte Einigung bei Nordkorea-USA-Gipfel

Südkoreas Parteien haben bedauert, dass der zweite Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi ohne Einigung beendet wurde.



Die Regierungspartei, die Partei für Demokratie und Frieden und die Gerechtigkeitspartei zeigten sich enttäuscht, betonten jedoch zugleich, dass man auf dem Weg zu einem Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel die Hoffnung nicht aufgeben sollte.



Die Freiheitspartei Koreas (LKP) und die Bareunmirae-Partei hofften auf eine zügige Fortsetzung von Gesprächen für eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas.



Man habe gute Ergebnisse erwartet, bedauerlicherweise hätten sich Nordkorea und die USA nicht auf eine Hanoier Erklärung einigen können, sagte der Sprecher der Minjoo-Partei Koreas, Hong Ik-pyo. Man erwarte und hoffe, dass beide Seiten in baldiger Zeit durch zusätzliche Gespräche eine Einigung erzielen würden.



Der Fraktionssprecher der LKP, Lee Man-hee, sagte, man habe sich substanzielle Fortschritte bei der Denuklearisierung Nordkoreas und eine Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel gewünscht. Es sei sehr bedauerlich, dass das Treffen ohne Einigung und Fortschritte gescheitert sei.



Der Vorsitzende der Bareunmirae-Partei, Sohn Hak-kyu, bedauerte, dass Nordkorea und die USA keine gemeinsame Erklärung verabschiedet hätten. Trotzdem hätten die USA sich optimistisch geäußert, dass künftig eine Einigung gelingen könne und die Verhandlungen fortgesetzt würden.



Der Sprecher der Gerechtigkeitspartei, Choi Suk, sagte, man könne angesichts der Aufmerksamkeit der Welt und der Erwartungen der Südkoreaner für den Gipfel die Enttäuschung kaum verbergen. Es sei jedoch nicht an der Zeit, die Hoffnung aufzugeben, da Nordkorea und die USA ein Wiedersehen versprochen hätten.