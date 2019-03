Eilmeldungen ausländischer Medien über überraschendes Ende von Gipfel in Hanoi

Photo : YONHAP News

Auch ausländische Medien haben in Eilmeldungen über das Scheitern des Nordkorea-USA-Gipfels berichtet.Die Nachrichtenagentur AP schrieb, dass die Gespräche zwischen beiden Ländern fortgesetzt würden. AP zitierte Experten, nach denen die USA für die Einigung über Atomanlagen in Yongbyon nicht zu viel aufgeben sollten. Erwähnt wurde diesbezüglich, dass Nordkorea über geheime Urananreicherungsanlagen verfügen könnte.Die Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb, dass die Aussichten für künftige Gespräche über Nordkoreas Nuklearprogramm nun unklar geworden seien. Bloomberg zitierte einen südkoreanischen Experten mit den Worten, dass keine Einigung besser sei als eine schlechte Einigung."Washington Post" bezeichnete das Scheitern des Gipfels als einen diplomatischen Misserfolg für Trump.Die "New York Times" schrieb, Trump habe klar gemacht, dass er ohne vollständige Denuklearisierung keine Absicht für die Sanktionslockerung habe.