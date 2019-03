Seoul sieht dennoch bedeutsame Fortschritte in Hanoi

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt sieht dennoch bedeutsame Fortschritte beim Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi.Es sei zwar schade, dass keine vollständige Abmachung erzielt werden konnte. Es scheine jedoch deutlich zu sein, dass bedeutsamere Fortschritte denn je gemacht worden seien.Das erklärte der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom in einer schriftlichen Pressemitteilung.Seoul nehme zur Kenntnis, dass beide Spitzenpolitiker durch lange und tiefer gehende Gespräche das Verständnis für die Position des Gegenübers vertieft hätten. US-Präsident Trump habe gute Aussichten bescheinigt, indem er seinen Willen für weitere Gespräche und eine optimistische Einschätzung zum Ausdruck gebracht habe.Seoul werde sich weiterhin in engen Konsultationen mit Nordkorea und den USA darum bemühen, den Schwung in den Gesprächen aufrechtzuerhalten.