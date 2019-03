Moon erwartet gute Ergebnisse bei künftigen Nordkorea-USA-Gesprächen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seine Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass bei künftigen Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA gute Ergebnisse erzielt werden mögen.Das sagte Moon bei einem Telefonat mit seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump.Wie sein Sprecher Kim Eui-kyeom mitteilte, habe Moon Trump zugesichert, im Rahmen der engen Zusammenarbeit mit Washington eine notwendige Rolle zu übernehmen und Unterstützung zu leisten.Trump sagte, er finde es schade, dass diesmal keine Einigung erzielt worden sei. Er habe gleichzeitig seinen Willen bekräftigt, die Nuklearproblematik durch Gespräche mit Nordkorea lösen zu wollen. Der US-Präsident habe Moon um eine aktive Vermittlerrolle gebeten.Trump hat auf dem Rückweg in der Airforce One Moon angerufen und 25 Minuten lang mit ihm gesprochen. Anschließend rief Trump den japanischen Premierminister Shinzo Abe an.Trump hatte auch nach dem ersten Gipfel mit Kim Jong-un in Singapur Moon direkt aus der Airforce One angerufen.