Innerkoreanisches Nordkoreas Medien erwähnen Scheitern des Gipfels in Hanoi nicht

Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hat zeitnah über den am Donnerstag in Hanoi beendeten Nordkorea-USA-Gipfel berichtet.



Dabei wurde allerdings nicht erwähnt, dass beide Seiten keine Einigung erzielt hatten und die Verhandlungen de facto gescheitert sind. Es hieß stattdessen, dass Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump vereinbart hätten, ihre produktiven Gespräche fortzusetzen.



KCNA berichtete am Freitag, der Vorsitzende Kim Jong-un habe sich ab 9 Uhr am Donnerstag im Metropole Hotel Hanoi mit Präsident Donald Trump zum zweiten Mal getroffen. Beide hätten ein Gespräch unter vier Augen und erweiterte Gespräche geführt.



Sie hätten einerseits gegenseitige Probleme angehört, die für die Umsetzung des in der gemeinsamen Erklärung in Singapur vorgelegten gemeinsamen Ziels unbedingt gelöst werden müssten. Zudem hätten sie dafür aufrichtig über Lösungswege diskutiert. Letztendlich hätten sie beurteilt, dass der Gipfel den gegenseitigen Respekt und das gemeinsame Vertrauen weiter gestärkt habe und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf eine neue Stufe bringen konnte, hieß es.



Ebenso hätten Kim und Trump laut KCNA vereinbart, für die Denuklearsierung der koreanischen Halbinsel und die bahnbrechende Entwicklung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA produktive Dialoge fortzusetzen.