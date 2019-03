Internationales US-Abgeordnete unterstützen Trumps Verzicht auf Einigung mit Nordkorea

In politischen Kreisen der USA wird die Entscheidung von Präsident Donald Trump weitgehend unterstützt, keine hastige Einigung mit Nordkorea beim Gipfel in Hanoi getroffen zu haben.



Der republikanische Senator Lindsey Graham schrieb am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter, er würdige die Bemühungen des Präsidenten, einen friedlichen Abschluss der nordkoreanischen Nuklearbedrohung zu erreichen. Es sei besser, aus den Verhandlungen fortzugehen, als ein schlechtes Abkommen zu unterzeichnen.



Er schrieb weiter, es sei nur ein guter Deal, wenn Nordkorea im Gegenzug für Sicherheitsgarantien und wirtschaftliche Unterstützung vollständig denuklearisiere.



Er sei davon ermutigt, dass es Pläne gebe, die Gespräche fortzusetzen. Man dürfe nicht zum Status Quo zurückkehren. Sollten die Verhandlungen scheitern, wäre es an der Zeit, die nukleare Bedrohung durch Nordkorea auf die eine oder andere Weise zu beenden, hieß es weiter.



Chuck Schumer, der Fraktionschef der Demokraten im Senat, twitterte, er möchte einen Deal mit Nordkorea, der den Konflikt beenden würde. Er sei jedoch immer über die Möglichkeit eines schlechten Deals besorgt gewesen. Ein Deal, der eine vollständige Denukleariseirung nicht erreiche, hätte nur Nordkorea stärker, die Welt jedoch weniger sicher gemacht.