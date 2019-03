Nordkorea widerspricht Trumps Äußerung über Gipfel-Aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea widerspricht US-Präsident Donald Trump in seiner Äußerung über die Begründung, warum der Gipfel in Hanoi gescheitert ist.Außenminister Ri Yong-ho hat die Äußerung von Trump bestritten, dass Nordkorea eine Aufhebung der Sanktionen in vollem Umfang gefordert habe. Ri sagte auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen im Melia Hotel in Hanoi, wo Machthaber Kim Jong-un untergebracht ist, dass Nordkorea einen realistischen Vorschlag unterbreitet habe, nachdem beide Seiten beim ersten Gipfel Vertrauen aufgebaut hätten. Nordkorea habe vorgeschlagen, die Nuklearanlagen in Yongbyon dauerhaft zu demontieren, sollten die USA einen Teil der Sanktionen im Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Nordkoreaner aufheben. Nordkorea verlange keine vollständige Sanktionsaufhebung, sondern eine teilweise Aufhebung.Nordkorea habe die Aufhebung von fünf der insgesamt elf Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Pjöngjang verlangt, darunter solche Sanktionen, die die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung und den Lebensunterhalt des Volks behindern, hieß es weiter. Der Vorschlag sei die größte Maßnahme zur Denuklearisierung beim aktuellen Niveau des Vertrauens zwischen beiden Ländern. Es sei schwierig, eine bessere Einigung als Nordkoreas Vorschlag zu erzielen, betonte Ri.Trump hatte auf der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, dass Nordkorea gefordert habe, die Sanktionen in vollem Umfang aufzuheben.