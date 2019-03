Export den dritten Monat in Folge geschrumpft

Photo : YONHAP News

Der Export Südkoreas ist den dritten Monat in Folge geschrumpft.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Donnerstag mit, dass das Exportvolumen im Februar um 11,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 39,56 Milliarden Dollar gesunken sei.Im Januar waren die Ausfuhren um 5,8 Prozent geschrumpft. Es ist das erste Mal seit Juli 2016, dass Südkorea den dritten Monat in Folge einen Exportrückgang verbuchte.Das Ressort führte den Rückgang vor allem auf das verlangsamte globale Wirtschaftswachstum und gesunkene Halbleiterpreise zurück.