Politik Peking betont Fortsetzung von Dialog zwischen USA und Nordkorea

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat bekräftigt, dass die USA und Nordkorea ihren Dialog mit Ausdauer fortsetzen sollten.



Bei einem Treffen mit dem nordkoreanischen Vizeaußenminister Ri Gil-song am Donnerstag in Peking sicherte Wang zudem zu, dass die chinesische Regierung weiterhin eine konstruktive Rolle bei dem Prozess übernehmen wolle.



Auch die staatliche chinesische Wochenzeitschrift Global Times schrieb, dass China eine aktivere Rolle übernehmen werde, um einer rückläufigen Entwicklung der Lage auf der koreanischen Halbinsel vorzubeugen.



Anlässlich des Peking-Besuchs des nordkoreanischen Vizeaußenministers schließen diplomatische Beobachter die Möglichkeit nicht aus, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un auf dem Heimweg mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenkommen wird.



Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump auf der gestrigen Pressekonferenz in Hanoi die Bedeutung Russlands und Chinas zur Regelung der Probleme auf der koreanischen Halbinsel hoch eingeschätzt. China sei der größte Handelspartner von Nordkorea. 93 Prozent der Hilfe für Nordkorea komme immer noch aus China, sagte Trump.