Wirtschaft Gipfel-Ausgang in Hanoi beeinflusst Seouler Finanzmarkt kaum

Laut Einschätzung der Regierung hat der überraschende Ausgang des Nordkorea-USA-Gipfels in Hanoi den einheimischen Aktien- und Devisenmarkt kaum beeinflusst.



Bei einer Dringlichkeitssitzung unter Leitung von Vizefinanzminister Bang Ki-sun am Freitag wurde allerdings beschlossen, rund um die Uhr ein Überwachungssystem aufrechtzuerhalten. Dies basiert auf der Einschätzung, dass sich das Scheitern des Gipfels in Hanoi als Faktor für mögliche Schwankungen auswirken könnte.



Der Leitindex Kospi verlor gestern 1,76 Prozent und schloss mit 2.195,44 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq rutschte um 2,78 Prozent und Der Won-Dollar-Wechselkurs kletterte um 5,6 Won auf 1.124,7 Won pro Dollar.