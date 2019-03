Pompeo: Derzeit kein weiteres Treffen mit Nordkorea geplant

Photo : YONHAP News

Nach dem ohne Ergebnis zuende gegangenen Gipfel zwischen Nordkorea und den USA in Hanoi ist zunächst kein weiteres Treffen zwischen Washington und Pjöngjang geplant.Das sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag vor der Presse in einem Flugzeug von Hanoi nach Manila. Weitere Treffen seien aber möglich. Beide Seiten bräuchten jedoch noch etwas Zeit. Er erwarte allerdings Treffen auf Arbeitsebene in nicht weit entfernter Zukunft.Angesichts des gestrigen Gipfels sagte Pompeo, man habe Fortschritte erzielt, konnte jedoch nicht so weit gehen, wie man erwartet habe. Laut Pompeo habe Nordkorea in Hanoi grundsätzlich die komplette Aufhebung von Sanktionen für die Abschaffung der Atomanlagen in Yongbyon gewollt.Unterdessen verfügt Nordkorea laut Pompeo und US-Präsident Donald Trump über bisher unbekannte Nuklearanlagen. Dies soll Trump beim Gipfel in Hanoi auf den Verhandlungstisch gebracht haben.