Kim Jong-un verkürzt Besuchstermine in Vietnam

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird Termine seines offiziellen Freundschaftsbesuchs in Vietnam verkürzen und am Samstagvormittag bereits heimkehren.Ursprünglich waren seine offiziellen Termine bis Samstagnachmittag geplant.Kim soll wie bereits auf seinem Hinweg nach Hanoi zunächst mit einem Auto nach Dong Dang an der Grenze zu China fahren und dort seinen Sonderzug nehmen.Wie aus diplomatischen Kreisen in Hanoi verlautet, soll Kims Heimkehr wegen Unmut innerhalb der nordkoreanischen Delegation nach dem Gipfel-Ausgang vorgezogen worden sein.Ob Kim auf seinem Rückweg einige chinesische Industriestädte besichtigen oder mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenkommen wird, steht nicht fest.