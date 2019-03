Politik Nordkorea will Beziehungen zu Vietnam vertiefen

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat seine Hoffnung auf den Ausbau der Zusammenarbeit und des Austausches mit Vietnam geäußert.



Durch aktive Kontakte zwischen den Parteien und beiden Ländern sollte die Kooperation in sämtlichen Bereichen normalisiert werden, sagte Kim laut Berichten der staatlichen nordkoreanischen Medien bei seinem Freundschaftsbesuch in Vietnam.



Kim habe die Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Verteidigung, Sport, Kunst sowie Medien genannt. Zwischen beiden Ländern bestehe eine "Blutsbeziehung".



Kim kam am Freitag mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong in Hanoi zusammen. Auch führte er Gespräche mit Premierminister Xuan Phuc.



Kim begann den offiziellen Besuch in Vietnam nach seinem zweitägigen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi.