Vizeaußenministerin: Nordkorea will Gespräche mit den USA überdenken

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui hat den Nutzen der Atomgespräche mit den USA in Frage gestellt.Machthaber Kim Jong-un scheine ebenfalls seine Ansicht darüber zu ändern, sagte Choe in einem Interview der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap und anderer Medien aus Südkorea am Freitag in Hanoi.Choe habe gefordert, ihr Land sollte dafür ausreichend belohnt werden, dass es seit mehr als einem Jahr keine Tests von Atomwaffen und Langstreckenraketen mehr unternehme. Choe habe die Aufhebung einiger UN-Sanktionen verlangt. Sie denke darüber nach, warum Nordkorea die Gespräche mit den USA fortsetzen solle.Den USA warf sie vor, die "Spielregeln" geändert zu haben, indem diese zunächst nur über den Abbau des nordkoreanischen Nuklearkomplexes in Yongbyon gesprochen, später aber noch andere Standorte hinzugefügt hätten, mit denen sie Probleme hätten.Choe führte das Interview nach dem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber. Beide Seiten waren am Donnerstag in Hanoi ohne eine Einigung auf Schritte zur atomaren Abrüstung Nordkoreas und mögliche Gegenleistungen der USA auseinander gegangen.