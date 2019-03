Politik Trump hofft weiter auf Abkommen mit Nordkorea

US-Präsident Donald Trump setzt trotz des gescheiterten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un weiter auf ein Abkommen über den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms.



Er sei nicht zufrieden gewesen, und vielleicht sei auch Kim nicht zufrieden gewesen, sagte Trump bei Fox News. Sein Gipfel mit Kim in dieser Woche in Hanoi sei aber nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, etwas zu unterzeichnen.



Nordkorea wolle bestimmte Nuklearbereiche abbauen, doch er habe alles verlangt, sagte Trump. Er habe es nicht gewollt, dass alle Sanktionen gegen Nordkorea aufgehoben werden, solange kein "richtiges Programm" zustande komme.



Er habe das Gefühl, dass irgendetwas in Zukunft geschehen werde, und das werde gut sein, sagte der US-Präsident.